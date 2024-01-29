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Вице-президент Европарламента выступил против быстрого приема Украины в ЕС

Вице-спикер ЕП Этьен выступил против быстрого приема Украины в ЕС

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Sergei Chuzavkov/AP

Вице-президент Европарламента (ЕП) Ян-Кристоф Этьен высказался против быстрого вступления Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил газете «Nordwest-Zeitung», передает Die Zeit.

Никаких скидок быть не должно, должны быть соблюдены такие критерии, как верховенство закона и борьба с коррупцией, заявил Этьен.

«Поэтому не может быть быстрого принятия Украины», — считает он.

При этом заместитель председателя ЕП подчеркнул, что союз должен быть открыт для новых членов и готовиться к расширению.

Он добавил, что ЕС все еще может более тесно сотрудничать с Украиной.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявил, что стране хватит всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства для вступления в Евросоюз.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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