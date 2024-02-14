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Песков заявил, что Путин может посетить Турцию до выборов

Песков: визит Путина в Турцию может состояться до президентских выборов

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в обозримом будущем, возможно, до будущих выборов. Об этом в интервью Life.ru сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем, что визит состоится до президентских выборов в РФ 15–17 марта», — говорится в сообщении.

Накануне в Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что надеются на визит российского президента Владимира Путина сразу после выборов в обеих странах.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что визит Путина в Турцию занимает приоритетное место в повестке международных контактов лидера страны.

В Анкаре заявили, что могут напомнить Путину о готовности организовать встречу с Зеленским.

Ранее Путин отметил развитие отношений РФ и Турции.

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