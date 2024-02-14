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Захарова назвала конспирологией публикации о контактах РФ и США по Украине

Захарова назвала слухами публикации о контактах России и США по Украине

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что публикации о российско-американских контактах по Украине — это конспирологические теории и слухи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, первые переговоры России и Украины были сорваны британской стороной.

«Затем этот запрет на переговоры на юридическом, законодательном уровне был закреплен США», — сказала она.

По ее словам, Россия не прекращала эти переговоры.

Она отметила, что вокруг переговоров рождаются «какие-то сплетни, слухи... вокруг этого выстраиваются какие-то конспирологические теории».

Накануне агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты отвергли предложение России о прекращении огня на Украине. По данным агентства, президент России Владимир Путин в прошлом году через посредников, в том числе на Ближнем Востоке, дал понять, что Россия готова рассмотреть возможность прекращения огня на территории Украины. Одним из условий Москвы являлось сохранение российских территориальных приобретений.

В Госдепартаменте США заявили, что американское руководство не вело переговоры с РФ по поводу прекращения конфликта на Украине и не собирается делать этого в будущем.

Ранее Лавров назвал условия для мирных переговоров с Украиной.

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