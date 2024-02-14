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Польша поприветствовала обещание Макрона поделиться ядерным оружием

Polsat TV: Туск высоко оценил обещание Макрона поделиться ядерным оружием

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Omar Havana/AP

Премьер Польши Дональд Туск высоко оценил обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить некоторые европейские страны ядерным оружием. Об этом сообщает телеканал Polsat TV.

«Очень серьезно отношусь к словам Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности», — сказал он в ходе пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Туск подчеркнул, что Варшава считает актуальной угрозу со стороны Москвы, хоть российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения. Польский премьер также обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке давления на Запад.

Телеканал Polsat TV, оценивая слова Макрона, назвал их «эпохальным решением».

До этого Эммануэль Макрон заявлял, что что поставка снарядов и оружия украинской армии поможет Европейскому союзу укрепить оборону и наладить производственную базу.

Ранее во Франции призвали «перестать быть посмешищами» и поддерживать Украину.

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