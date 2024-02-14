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В Словакии рассказали, что станет началом конца для Евросоюза

Глава МИД Словакии Бланар: отмена права вето станет началом конца для Евросоюза

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Matt Dunham/AP

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что возможная отмена права вето в Европейском союзе (ЕС) станет началом конца для политического объединения. Об этом пишет агентство Tasr.

Бланар отверг точку зрения, что замена права вето на голосование квалифицированным большинством будет полезным для Евросоюза.

«Все народы, которые объединились в Евросоюз, всегда умели прийти к согласию, даже когда это было очень сложно. Но тогда соглашения были устойчивым и привели к миру», — заявил Бланар.

По мнению главы МИД Словакии, переговоры по выделению €50 млрд для Украины в ЕС не заняли слишком много времени из-за угрозы вето со стороны Венгрии. Он напомнил, что Вашингтон до сих пор не может добиться согласования помощи для Киева.

«Скажите мне, почему Соединенные Штаты теперь более гибки, чем Европейский Союз, когда дело доходит до помощи Украине?» — спросил Бланар.

До этого посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс намекнул, что Венгрии следует выйти из политического объединения из-за позиции Будапешта по Украине.

Ранее в Европарламенте заявили о диктатуре ЕС в связи с ситуацией с Венгрией.

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