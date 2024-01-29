В Европарламенте заявили о диктатуре ЕС в связи с ситуацией с Венгрией

Депутат Европейского парламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсел де Грааф назвал Европейский союз диктатурой из-за угрозы саботажа экономики Венгрии. Об этом он пишет в социальных сетях.

«ЕС ведет войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза: диктатура!» — пишет де Грааф.

Телеканал RT поясняет, что голландский политик этими словами прокомментировал статью газета Financial Times, согласно которой Европейский союз может саботировать экономику Венгрии.

Причиной такого шага называется вероятное наложение вето на финансирование Украины 1 февраля.

До этого венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на шантаж ЕС в отношении выделения пакета помощи Украине.

Ранее в США заявили о возможном использовании рычагов давления на Венгрию.