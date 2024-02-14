Нидерланды будут поставлять Украине современные дроны

Нидерланды присоединяются к коалиции, которая будет поставлять Украине передовые технологии в разработке БПЛА, чтобы увеличить наступательный потенциал ВСУ. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, пишет Reuters.

В материале отмечается, что объявление является дополнением к уже анонсированным поставкам F-16, артиллерии, боеприпасам и другим системам, которые страна поставляет Киеву.

«Мы, конечно, знаем, что беспилотники очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции по разработке беспилотников, которую Украина создала вместе с Латвией и другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это – увеличиваем производство, используем новейшие технологии и предоставляем именно то, что нужно Украине», – сказала Оллонгрен.

Она подчеркнула, что коалиция сможет быстро реагировать на запросы Украины, и в кратчайшие сроки обеспечивать ВСУ всем необходимым.

До этого посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что страна очень заинтересована в совместном с Польшей производстве боевых беспилотников.

«Мы очень заинтересованы в совместном производстве боевых дронов и других очень важных вещей, которые помогут нам выиграть эту войну как можно быстрее», — отметил политик.

Ранее в Нидерландах объяснили важность военной поддержки Украины.