В Нидерландах объяснили важность военной поддержки Украины

И. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в радиопрограмме Met het Oog op Morgen заявила, что военная поддержка Украины важная, так как позволяет укреплять безопасность Нидерландов.

«Нельзя говорить, что мы тут в безопасности за своими плотинами; мы являемся частью ЕС и НАТО, и это может затронуть и нас», — сказала она.

По ее словам, речь идет о полномасштабной войне с траншеями и беспилотниками, и это ждет Нидерланды, если страна не подойдет разумно к данному вопросу.

Она добавила, что военная помощь Украине, в том числе поставки Киеву вооружений, не должна ничем ограничиваться.

До этого в Нидерландах предложили помочь Украине на пути ее вступления в Евросоюз.

Ранее в Европарламенте возмутились тратами ЕС на Украину.