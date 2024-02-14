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Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Швеции

Пропалестинские активисты попытались сорвать заседания парламента Швеции

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Global Look Press

Пропалестинские активисты попытались сорвать заседание парламента Швеции, неоднократно перебивая главу МИД Тобиаса Билльстрема и других выступающих во время заседания. Несколько человек были задержаны полицией, пишет SVT.

Как отмечается в материале, протестующие перебивали главу МИД, когда он выступал с презентацией стратегии внешней политики, говоря о признании права Израиля на самозащиту в борьбе с ХАМАС.

Позже, во время обсуждения прекращения поддержки БАПОР протестующие начали выкрикивать лозунги о ситуации в секторе Газа.

По данным пресс-секретаря администрации парламента Карин Ларссон, во время заседания охрана вывела и передала полиции не менее пяти человек, следует из текста.

До этого предвыборное выступление президента США Джо Байдена в штате Южная Каролина было прервано пропалестинскими активистами. Спустя некоторое время после начала мероприятия из зала начали раздаваться крики с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Байден попытался успокоить пропалестинских активистов, заявив, что «все в порядке», но те продолжали выкрикивать лозунги.

Ранее Нэнси Пелоси обвинила пропалестинских протестующих в связях с Россией.

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