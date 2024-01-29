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Нэнси Пелоси обвинила пропалестинских протестующих в связях с Россией

Пелоси считает, что пропалестинские протестующие в США связаны с Россией

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Evelyn Hockstein/Reuters

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ФБР провести расследование в отношении протестующих в стране, требующих прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС, при этом она без каких-либо доказательств предположила, что некоторые активисты могут иметь связи с Россией. Об этом она заявила в интервью CNN.

«Для них призыв к прекращению огня — это послание г-на Путина… Не заблуждайтесь, это напрямую связано с тем, что он хотел бы видеть. То же самое и с Украиной. Речь идет о послании Путина. Я думаю, что некоторые из этих протестующих спонтанны, органичны и искренни. Некоторые, я думаю, связаны с Россией», — заявила Пелоси.

Она добавила, что финансирование протестов необходимо изучить американским спецслужбам, призвав ФБР «расследовать» якобы имеющие место связи протестующих с РФ.

Как сообщает CNN, Пелоси подверглась критике со стороны главы Совета по американо-исламским отношениям Нихада Авада, заявившего, что организация «глубоко обеспокоена» заявлением экс-спикера палаты представителей США.

До этого сообщалось, что в США растет число угроз в адрес членов конгресса на фоне обострения международной обстановки, в частности, эскалации палестино-израильского конфликта.

Также пропалестинские протестующие 28 января несколько раз пытались прервать выступление президента США Джо Байдена на предвыборном мероприятии в штате Южная Каролина.

Ранее арабские страны провели тайную встречу по сектору Газа.

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