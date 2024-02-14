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В Кремле прокомментировали факт разговора Блинкена с Полом Уиланом

Песков: ситуацию с американцем Уиланом можно разрешить только в тишине

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Кремле считают, что вопросы возможного обмена граждан, таких как американец Пол Уилан, необходимо решать без публичной огласки деталей переговоров. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, когда его попросили прокомментировать недавний разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с Уиланом.

«Хочу вам напомнить слова президента Путина из его недавнего интервью, что эти дела любят тишину и могут решаться только в тишине. В наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы все это решалось в тишине», — ответил Песков на вопрос, нарастают ли дипломатические усилия по вопросу обмена Уилана.

12 февраля Блинкен сообщил, что поговорил с Уиланом по телефону. Он подчеркнул, что американская сторона ежедневно продолжает активно прилагать усилия, чтобы вернуть американца домой.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицает свою вину.

Ранее осужденный в РФ за шпионаж Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в России.

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