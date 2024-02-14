Путин указал на необходимость развития системы предупреждения ЧС

Президент России Владимир Путин считает, что вопрос развития системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в стране заслуживает особого внимания. Об этом он заявил в видеообращении к участникам расширенной коллегии МЧС, оно опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, для развития системы предупреждения ЧС нужно использовать цифровые технологии и внедрять современное программное обеспечение, позволяющее быстро обрабатывать данные о потенциальных происшествиях и действовать на опережение.

Путин также оценил вклад специалистов МЧС в снижение ущерба от наводнений и пожаров в регионах России, поблагодарил за работу в Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Кроме того, президент отметил высокий профессионализм спасателей при помощи людям за рубежом — в Турции, Сирии и секторе Газа.

До этого исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин в разговоре с «Газетой.Ru» высказала мнение, что в случае возникновения ЧС Владимир Путин подключает к разрешению ситуации всю властную вертикаль: от председателя правительства до профильных федеральных ведомств.

Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.