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Военный эксперт предсказал судьбу Залужного после отставки

Военный эксперт Живов: Залужный после отставки может покинуть Украину

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Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Sipa USA via Reuters Connect

Военный волонтер Алексей Живов в интервью Tsargrad.tv предположил, какая судьба ждет экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Эксперт выразил сомнение, что у генерала есть политические амбиции. Более того, по его мнению, реализовать их в нынешней ситуации будет непросто.

«Сейчас это возможно только путем военного переворота. Никаким другим способом прийти к власти он не сможет. Это первый путь. Есть и второй, он намного более вероятен. Мне кажется, Залужного ждет судьба Арестовича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). То есть отъезд в Британию или в Соединенные Штаты Америки. И оттуда он будет тихо поругивать режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Живов.

До этого Живов назвал причины смены командования ВСУ. В первую очередь, по его словам, Зеленскому необходимо устранить политического конкурента в лице Залужного, поскольку он, согласно рейтингам, популярнее главы государства.

8 февраля украинский лидер уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х. Руководил Сухопутными войсками.

Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного.

Ранее польский генерал назвал критической ситуацию на Украине, обвинив в этом власти страны.

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