В Госдепе США рассказали о последствиях задержки финансирования Украины

Медлительность конгресса при решении вопроса о финансировании Украины привела к ослаблению армии страны, уверен руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер. Его слова передает ТАСС.

По мнению представителя ведомства, уже сейчас на поле боя наблюдаются последствия бездействия американского парламента. В первую очередь речь идет о дефиците оружия и истощении запасов снарядов, что влияет на способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоять российским войскам.

«Именно поэтому вы услышали час назад от президента [США Джо Байдена], что палата представителей должна как можно скорее одобрить направленные президентом запросы на финансирование», — подчеркнул Миллер в ходе регулярного брифинга с журналистами.

13 февраля в сенате США состоялось голосование по законопроекту о выделении $60 млрд на помощь Украине. Документ набрал достаточное количество голосов для его утверждения, но теперь его должна рассмотреть палата представителей.

В свою очередь, Джо Байден приветствовал решение верхней палаты американского парламента по вопросу финансирования Украины. Глава государства призвал членов нижней палаты конгресса действовать столь же оперативно, обратив внимание на острую нехватку боеприпасов у ВСУ.

Ранее в законопроекте по поддержке Украины обнаружили ловушку для экс-президента США Дональда Трампа.