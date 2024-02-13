Стало известно, сколько немцев верят в победу Украины

Большинство жителей Германии сомневаются в способности Украины одержать победу в вооруженном противостоянии с РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного немецкой социологической компанией Forsa.

В исследовании, которое проводилось в период с 9 по 12 февраля 2024 года, приняли участие 1 004 человека. При этом погрешность выборки составила три процентных пункта.

По данным агентства, в результате 64% респондентов заявили об отсутствии у них непоколебимой веры в победу Украины. Противоположный ответ дали 28% участников опроса.

Также аналитики выяснили, что на этой неделе украинский конфликт оказался лишь второй по важности темой для граждан ФРГ. Из всех участников исследования на значимость упомянутого вопроса указали только 35%. Больше всего опрошенные отмечали тему действий немецкого правительства — за нее проголосовали 37% респондентов.

13 февраля американский бизнесмен Илон Маск заявил, что президент РФ Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не может потерпеть поражение в конфликте на Украине. В связи с этим предприниматель выступил против продолжения финансовой поддержки Киева.

Ранее журналист из США Такер Карлсон оценил возможность победы Украины в противостоянии с РФ.