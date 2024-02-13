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Байден оценил одобрение сенатом помощи Украине

Байден заявил, что украинских войск заканчиваются боеприпасы на линии фронта

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден приветствовал утверждение в американском сенате законопроекта о помощи Украине и другим американским союзникам, а также призвал палату представителей действовать столь же оперативно. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По мнению Байдена, цена бездействия ежедневно растет, особенно на Украине. Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается ситуация, когда у украинских войск заканчиваются боеприпасы на линии фронта.

Президент США также отметил, что законопроект, который был направлен на рассмотрение в палату представителей, обеспечивает Израиль необходимым для защиты народа от радикального палестинского движения ХАМАС, а также позволит направить гуманитарную помощь палестинскому народу, «большинство из которого не имеет ничего общего с движением».

До этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов США, которые проголосовали за законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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