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В Палестине высоко оценили политическое и гуманитарное сотрудничество с Россией

Министр соцразвития Палестины Мадждалани: очень высоко ценим позицию России

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Global Look Press

Палестинский министр социального развития, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани заявил, что Палестина очень высоко ценит позицию России по политическому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Мадждалани, российская сторона многое сделала для Палестины на политическом и дипломатическом уровнях после 7 октября 2023 года.

Он подчеркнул, что Палестина находится в постоянном контакте с Москвой, в том числе в вопросах гуманитарной помощи через Египет.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что палестинцы имеют право на создание своего государства, которое будет включать Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа. 

В декабре 2023 года президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестинская национальная автономия готова взять на себя управление сектором Газа после завершения военной операции Израиля в анклаве. По его словам, Восточный Иерусалим, сектор Газа и Западный берег реки Иордан могут управляться из Рамаллы как части единого палестинского государства.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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