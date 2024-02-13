Зеленский отреагировал на результаты голосования в сенате США по помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сенаторов США, которые проголосовали за законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Благодарен [лидеру демократического большинства] Чаку Шумеру, [лидеру республиканского меньшинства] Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, которые поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение», — написал Зеленский.

По его словам, американская помощь «приближает справедливый мир на Украине» и восстанавливает стабильность, что способствует процветанию американцев и «всего свободного мира».

До этого законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

В случае одобрения в сенате, согласно процедуре, он должен поступить на рассмотрение палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.

Ранее Маск заявил о невозможности проигрыша России на Украине.