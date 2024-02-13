Маск заявил о невозможности проигрыша России на Украине

Американский бизнесмен и основатель соцсети X Илон Маск заявил американским сенаторам-республиканцам, что президент России Владимир Путин «ни в коем случае» не может проиграть в конфликте на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время дискуссии на форуме X Spaces, части платформы социальной сети Х, сенатор Рон Джонсон подчеркнул, что все, кто верит в победу Украины, «живут в мире фантазий». Маск согласился с ним и выступил против военной поддержки Украины.

По мнению Маска, Путин «ни в коем случае не проиграет» на Украине. Когда миллиардера стали обвинять в том, что он является сторонником российского президента, Маск назвал такие допущения «абсурдными».

До этого Илон Маск выразил свое согласие с мнением Владимира Путина о том, что США совершили грубую стратегическую ошибку, используя доллар в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».