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В Вологде интервью Путина покажут в кинотеатре

Мэр Вологды анонсировал показ интервью Путина журналисту Карлсону в кинотеатре

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Мэр Вологды Сергей Воропанов анонсировал показ интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону в кинотеатре. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

«Эта встреча состоялась неделю назад, но ее всё еще обсуждают во всем мире. Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают — более миллиарда. Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них завтра в 09:50 состоится показ нашумевшего интервью на большом экране», — заявил Воропанов.

Он добавил, что бесплатный показ будет организован в кинотеатре «Ленком» в среду, 14 февраля.

До этого издание Business Insider заявило, что негативные или критические комментарии западных политиков лишь повысили популярность Владимира Путина после интервью Карлсону.

По мнению журналистов, российский президент «оказался на вершине», получив возможность донести точку зрения Москвы на происходящие события.

Ранее во Франции заявили об истерике в НАТО после интервью Путина Карлсону.

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