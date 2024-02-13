Французский политик обвинил Шольца во втягивании Европы в войну

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц своей политикой пытается втянуть страны Европы в военный конфликт. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Абсолютно сумасшедший! Канцлер Германии Шольц только что сделал заявления беспрецедентно серьезного характера, направленные на то, чтобы втянуть весь европейский континент в настоящую мировую войну!» — написал Филиппо, имея ввиду заявление немецкого лидера о необходимости перехода на военную экономику и слова о том, что Европа больше не живет в мирное время.

Лидер движения «Патриоты» также указал на необходимость ликвидации НАТО и Европейского союза (ЕС), поскольку эти организации продвигают милитаристскую повестку дня.

«Необходимо срочно избавиться от ЕС и НАТО», — констатировал Филиппо.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российское руководство не должно надеяться, что поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать.

Ранее Шольц анонсировал повышение расходов на оборону.