Германия начнет выполнять задачу Организации Североатлантического договора (НАТО) по тратам двух процентов от ВВП страны на оборону. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, слова которого передает ТАСС.

«Германия в этом году потратит два процента от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время», — сказал Шольц, отметив, что ВС ФРГ уже сейчас готовы исполнять заказы на десятки лет вперед, что позволит Германии вносить большой вклад в европейскую оборону.

10 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг возможность нападения России на страны НАТО, поскольку военный потенциал Североатлантического альянса и Москвы несопоставим.

В этот же день генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что у Германии есть пять лет, чтобы подготовиться к возможному нападению и ведению войны.

До этого сообщалось, что НАТО имеет ряд проблем, которые не позволят Западу «воевать с Россией», в частности, они наблюдаются на британском флоте и в сухопутных войсках Германии и США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сделает ВСУ частью своих военных сил.