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Шольц анонсировал повышение расходов на оборону

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия начнет тратить на оборону более 2% от ВВП

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Fabian Sommer/Global Look Press

Германия начнет выполнять задачу Организации Североатлантического договора (НАТО) по тратам двух процентов от ВВП страны на оборону. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, слова которого передает ТАСС.

«Германия в этом году потратит два процента от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время», — сказал Шольц, отметив, что ВС ФРГ уже сейчас готовы исполнять заказы на десятки лет вперед, что позволит Германии вносить большой вклад в европейскую оборону.

10 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг возможность нападения России на страны НАТО, поскольку военный потенциал Североатлантического альянса и Москвы несопоставим.

В этот же день генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что у Германии есть пять лет, чтобы подготовиться к возможному нападению и ведению войны.

До этого сообщалось, что НАТО имеет ряд проблем, которые не позволят Западу «воевать с Россией», в частности, они наблюдаются на британском флоте и в сухопутных войсках Германии и США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз сделает ВСУ частью своих военных сил.

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