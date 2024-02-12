Мэр Львова назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами»

Мэр Львова Андрей Садовой назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами» после того, как они высыпали на дорогу украинское зерно возле КПП Ягодин — Дорогуск на границе. В своем Telegram-канале он назвал действия поляков «подлостью и позором».

«Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков», — написал Садовой, приложив к публикации соответствующий кадр.

Он напомнил, что «псевдоблокада на границе продолжается», и назвал действия поляков «подлостью и позором».

11 февраля представитель украинской госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что почти 1,5 тысячи грузовиков стоят в очередях на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Украины и Польши из-за протестов.

До этого стало известно, что свыше 30 тракторов заблокировали в знак протеста дорогу у пограничного поста Леушены, на границе Молдавии и Румынии.

Ранее польские фермеры начали атаковать украинские фуры.