Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в Ново-Огарево. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

Совещание состоится во вторник, 13 февраля, уточнил Песков.

«В середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза, тему мы обозначим», — сказал Песков.

До этого Песков заявил, что Владимир Путин не участвует в предвыборных дебатах, потому что россияне слышат его заявления почти каждый день. Он отметил, что Путин отличается от других кандидатов в президенты, поскольку живет в напряженном графике действующего президента.

13 февраля стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах. Путин не участвовал в дебатах и на прошлых своих выборах.

Ранее Песков рассказал о работе Путина в Кремле и закрытом обмене мнениями.