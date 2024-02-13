Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в Ново-Огарево

Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в Ново-Огарево

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза в Ново-Огарево. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

Совещание состоится во вторник, 13 февраля, уточнил Песков.

«В середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза, тему мы обозначим», — сказал Песков.

До этого Песков заявил, что Владимир Путин не участвует в предвыборных дебатах, потому что россияне слышат его заявления почти каждый день. Он отметил, что Путин отличается от других кандидатов в президенты, поскольку живет в напряженном графике действующего президента.

13 февраля стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах. Путин не участвовал в дебатах и на прошлых своих выборах.

Ранее Песков рассказал о работе Путина в Кремле и закрытом обмене мнениями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами