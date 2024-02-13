Песков объяснил, почему Путин не участвует в дебатах

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», заявил, что Владимир Путин не участвует в дебатах, потому что россияне слышат его заявления почти каждый день. Он отметил, что Путин отличается от других кандидатов в президенты, поскольку живет в напряженном графике действующего президента.

«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем вопросам жизни россиян практически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — сказал пресс-секретарь президента.

13 февраля стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах. Путин не участвовал в дебатах и на прошлых своих выборах.

По словам секретаря Центризбиркома РФ Натальи Будариной, вместе с отказом Путина в ведомство поступили заявки на участие в жеребьевке бесплатного эфирного времени от четырех кандидатов и трех политических партий.

Очередные президентские выборы в России состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов четырех человек — действующего главу государства Владимира Путина, вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, члена партии КПРФ Николая Харитонова и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Ранее в ЦИК РФ рассказали о доставке бюллетеней на зарубежные участки.