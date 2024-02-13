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Эксперты ответили на заявление журналиста Карлсона о невозможности победы Украины

Политолог Михайлов: Карлсон провел серьезный анализ ситуации на Украине

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что Украина не победит Россию даже с поддержкой Запада, основано на предварительном анализе текущей ситуации, считает политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, Карлсон прав, так как наблюдаемое в последнее время уменьшение поддержки от спонсоров грозит Украине крахом.

«Такер Карлсон абсолютно прав. Украина не сможет победить ни с западной, ни с любой другой помощью», — заявил эксперт телеканалу «360».

Он напомнил, что Карлсон приезжал в Россию на интервью с президентом Владимиром Путиным, а значит тщательно подготовился, проанализировал ситуацию и расклад сил. По словам Михайлова, любое уменьшение военной помощи грозит Украине развалом государства, а о переговорах сейчас речь не идет.

«Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим полный развал украинской государственности, потерю территорий. А дальше уже Россия будет разговаривать с теми, кто помогал Украине. Говорить именно на дипломатическом уровне о разделе сферы влияния и так далее», — считает политолог.

Напомним, Карлсон опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что украинским военным не хватит средств на сотни миллиардов долларов, чтобы вытеснить российскую армию из Восточной Украины. Он заявил, что дальнейшая поддержка Киева может привести к эскалации конфликта и деградации западной экономики, особенно в США и Германии.

Ранее политолог раскрыл, на какую аудиторию ориентировано интервью Путина Карлсону.

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