Путин коротко поговорил с Такером Карлсоном после интервью

Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон провели короткий разговор после окончания интервью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

«У них состоялся краткий разговор «на ногах» по окончании интервью», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля еще раз повторил, что разговор этот был недолгим.

Накануне Такер Карлсон выступил на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Журналист заявил, что общался с Путиным не под запись после интервью, однако не стал раскрывать детали этой беседы.

Комментируя вышедшее интервью, Карлсон высказал мнение, что президент РФ «хочет выйти» из конфликта на Украине. При этом журналист отметил, что в ближайшее время российский лидер не будет «более открытым к переговорам», чем сейчас.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Илон Маск возмутился попытками ограничить распространение интервью Путина.