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Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности в связи с ситуацией на границе

Песков: призываем Армению и Азербайджан к сдержанности

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Аппарат Президента Республики Армения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожными новостями» столкновения военных Армении и Азербайджана на границе двух стран и призвал обе стороны к сдержанности.

«Это тревожные новости, которые идут с линии соприкосновения. Призываем обе стороны к сдержанности. Будем внимательно наблюдать», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные происшествия не способствуют продвижению переговорного процесса, приближению к моменту подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

При этом пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на то, что переговорный процесс в целях подписания мирного договора получит продолжение.

Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе, в результате которого, по последним данным, погибли четверо армянских военных. Баку назвал произошедшее «операцией возмездия» в ответ на атаку армянских ВС 12 февраля, при которой был ранен азербайджанский пограничник — Ереван тогда пообещал провести расследование и наказать виновных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

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