В США согласились со словами журналиста Карлсона о Москве

Американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети Х согласился со словами другого американского журналиста Такера Карлсона о том, что Москва намного приятнее и чище, чем любой город в США.

«Такер Карлсон говорит, что Москва намного чище и безопаснее, чем любой крупный американский город. Я полностью согласен», — написал Хинкл.

Карлсон посетил Москву на прошлой неделе, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Он побывал в Большом театре, в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка», и заглянул в магазин «Ашан».

До этого американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявлял, что российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в США.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Президент России, в частности, прочитал почти получасовую лекцию об истории от Рюрика до наших дней, а также рассказал о попытке России вступить в НАТО.

Ранее Карлсон назвал Байдена «президентом не в своем уме» и похвалил Путина.