Парламент Эстонии рассмотрит петицию об отставке премьера Каллас

«Центристская партия Эстонии» собрала 30 тысяч подписей за отставку действующего премьер-министра страны Каи Каллас, теперь Конституционная комиссия рассмотрит петицию 13 февраля. Об этом сообщает ERR.

Как заявила ERR депутат Анастасия Коваленко-Кылварт, результаты последних опросов в стране демонстрируют, что отставку Каллас поддерживают две трети населения, а собранные подписи демонстрируют неудовлетворенность работой действующего премьера.

По ее словам, правительство во главе с Каллас не может справиться с экономическими вызовами, и вместо помощи людям повышает налоги и урезает государственные доходы.

Ранее опрос фирмы Turu-uuringute по заказу газеты Eesti Päevaleht показал, что только 16% граждан Эстонии хотят видеть действующего премьер-министра Каю Каллас на посту.

До этого представители оппозиции призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.

Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.