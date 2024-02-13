Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Парламент Эстонии рассмотрит петицию об отставке премьера Каллас

ERR: парламент Эстонии рассмотрит петицию об отставке премьер-министра Каллас

close
100%
Geert Vanden Wijngaert/AP

«Центристская партия Эстонии» собрала 30 тысяч подписей за отставку действующего премьер-министра страны Каи Каллас, теперь Конституционная комиссия рассмотрит петицию 13 февраля. Об этом сообщает ERR.

Как заявила ERR депутат Анастасия Коваленко-Кылварт, результаты последних опросов в стране демонстрируют, что отставку Каллас поддерживают две трети населения, а собранные подписи демонстрируют неудовлетворенность работой действующего премьера.

По ее словам, правительство во главе с Каллас не может справиться с экономическими вызовами, и вместо помощи людям повышает налоги и урезает государственные доходы.

Ранее опрос фирмы Turu-uuringute по заказу газеты Eesti Päevaleht показал, что только 16% граждан Эстонии хотят видеть действующего премьер-министра Каю Каллас на посту.

До этого представители оппозиции призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.

Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами