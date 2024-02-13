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Политолог объяснил причину антироссийских устремлений Финляндии

Политолог Пшеничников: русофобия в Финляндии является результатом политики США

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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление нового президента Финляндии Александра Стубба о том, что у Хельсинки не будет отношений с Москвой, пока не закончится специальная военная операция на Украине. По мнению эксперта, нынешняя антироссийская риторика финнов — результат активной политики Вашингтона, готовящего скандинавские страны к противостоянию с РФ.

«Победа этого крайне правого политика Александра Стубба на выборах в Финляндии — это, конечно, результат общего резкого крена всей политики Финляндии в сторону крайней русофобии, которую мы наблюдаем последние годы. <...> В Финляндии, как, в принципе, и в других странах Западной Европы, реализуется тезис: важно не как голосуют, а как считают», — отметил Пшеничников.

Он добавил, что политика Стубба является абсолютно безответственной, поскольку ведет к тому, что российские ракеты в конечном счете будут направлены на финские города.

Второй тур президентских выборов в Финляндии завершился победой экс-премьера Александра Стубба. Политик поддерживает углубление отношений с НАТО, продолжение помощи Киеву и давление на Москву. В Кремле надеются, что Стубб будет соблюдать баланс в отношениях с РФ. Как нового финского лидера восприняли в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл стратегию нового президента Финляндии по отношению к РФ.

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