Дипломаты попросили Германию запретить акции у посольства РФ в день выборов

Российские дипломаты в Германии попросили местные власти запретить проведение массовых акций в непосредственной близости от диппредставительств в день выборов президента РФ во избежание столкновений и угроз избирателям. Об этом сообщил изданию РБК посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, российская дипмиссия уже официально обратилась к германским властям с просьбой согласовать проведение голосования на избирательных участках, которые планируется развернуть на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне. Ответ пока не получен.

Не смотря на это, дипломаты приступили к работе по формированию участковых избирательных комиссий, они также занимаются решением организационно-практических задач, вопросов безопасности и ведут переговоры с представителями ЦИК.

Если соответствующее разрешение властей ФРГ все же будет получено, то голосование пройдет 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени).

Нечаев заверил, что обстановка вокруг посольства РФ сейчас спокойная, но при этом он не исключил вероятность провокаций и иных эксцессов. По его словам, готовятся митинги антироссийского характера.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.