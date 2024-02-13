Политолог раскрыл, на какую аудиторию ориентировано интервью Путина Карлсону

Интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, — это послание всем гражданам США. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш. По его словам, российский лидер заставил американцев задуматься о действиях политиков, которых они выбирали.

«Наверное, главным выводом, который сделали американские зрители после интервью, после исторического экскурса Путина стал риторический вопрос, обращенный к самим себе: дескать, а куда мы лезем? Здесь все так сложно. Здесь даже Россия со своим многовековым опытом и то действует очень осторожно и очень аккуратно. А куда мы лезем?», — сказал Коктыш.

Он предположил, что главное ощущение, которое вынесли граждане США, в том, что их власти намеренно выводят ситуацию из под контроля.

Интервью с Путиным было опубликовано на сайте Такера Карлсона в ночь на 9 февраля и уже набрало свыше 150 млн просмотров в одной только соцсети X.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью Путина Карлсону была успешно достигнута. По словам представителя Кремля, те цифры просмотров, которые наблюдаются сейчас, значительно превышают «рейтинги самых рейтинговых вещателей мира».

Ранее на Западе рассказали о влиянии интервью Путина.