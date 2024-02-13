Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, на какую аудиторию ориентировано интервью Путина Карлсону

Политолог Коктыш: интервью Путина Карлсону является посланием для граждан США

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, — это послание всем гражданам США. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш. По его словам, российский лидер заставил американцев задуматься о действиях политиков, которых они выбирали.

«Наверное, главным выводом, который сделали американские зрители после интервью, после исторического экскурса Путина стал риторический вопрос, обращенный к самим себе: дескать, а куда мы лезем? Здесь все так сложно. Здесь даже Россия со своим многовековым опытом и то действует очень осторожно и очень аккуратно. А куда мы лезем?», — сказал Коктыш.

Он предположил, что главное ощущение, которое вынесли граждане США, в том, что их власти намеренно выводят ситуацию из под контроля.

Интервью с Путиным было опубликовано на сайте Такера Карлсона в ночь на 9 февраля и уже набрало свыше 150 млн просмотров в одной только соцсети X.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главная задача интервью Путина Карлсону была успешно достигнута. По словам представителя Кремля, те цифры просмотров, которые наблюдаются сейчас, значительно превышают «рейтинги самых рейтинговых вещателей мира».

Ранее на Западе рассказали о влиянии интервью Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами