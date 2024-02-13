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Министр обороны Италии экстренно госпитализирован

ANSA: министр обороны Италии Крозетто госпитализирован с сильной болью в груди

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Andrew Medichini/AP

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто был экстренно госпитализирован с сильной болью в груди этой ночью, сообщает агентство ANSA.

Как следует из текста, из-за непрекращающейся боли он самостоятельно прибыл в отделение скорой помощи, после чего был госпитализирован.

В данный момент Крозетто находится под наблюдением врачей, ему провели коронарографию. По данным источников ANSA, речь может идти о воспалительном процессе наружной оболочки сердца (перикардите).

До этого стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель, где собирался принять участие в заседании контактной группы по Украине.

Шефа Пентагона госпитализировали в отделение интенсивной терапии медицинского центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Накануне стало известно, что, пока министр лежит в больнице, его обязанности будет исполнять заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

Ранее немецкого политика госпитализировали после инцидента на предвыборном мероприятии.

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