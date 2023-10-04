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Немецкого политика госпитализировали после инцидента на предвыборном мероприятии

Лидер «АдГ» госпитализирован после инцидента на предвыборном митинге в Баварии

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Global Look Press

Лидера фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу экстренно госпитализировали после инцидента на предвыборном митинге в городе Ингольштадте в германской Баварии. Об этом информирует издание Focus Online.

По информации источников, Хрупалла сделал селфи, после чего потерял сознание.

При этом средства массовой информации и члены партии не поясняют, что конкретно с ним случилось. В АдГ лишь сообщили, что скорая помощь отвезла политика в медучреждение.

Состояние здоровья Хрупаллы «пока уточняется», сказано в материале.

В предстоящее воскресенье, 8 октября, в Баварии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам, АдГ имеет все шансы на второе место.

Хрупалла ранее высказывался по поводу украинского конфликта, что никто из сторон не выиграет в нем, кроме США. Он отмечал, что «день, когда война закончится», даже с уступкой территорий, «будет хорошим днем».

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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