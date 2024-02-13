Французский политик указал на попытки создать единую армию для репрессий в ЕС

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо указал на намерение Европейского союза (ЕС) создать единую армию, чтобы наказывать страны, которые хотят покинуть политическое объединение. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Осторожно! Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту «создать европейскую армию». Урсула [фон дер Ляйен] — главнокомандующий армиями?!» — написал Филиппо.

Он отметил, что европейские политики продолжают прикрываться якобы «российской угрозой». Они нагнетают истерию, чтобы принимать на ее фоне необходимые политически решения, считает политик. Филиппо предположил, что единую армию Евросоюза будут использовать для наказания стран, несогласных с курсом политического объединения.

«Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС», — считает лидер движения «Патриоты».

До этого министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж призывает другие страны Евросоюза последовать значительно увеличить объемы финансирования оборонной отрасли на фоне угрозы «российского вторжения» в страны НАТО. Также глава министерства рассказал о решении Франции удвоить финансирование военных программ. Он подчеркнул, что это «экзистенциальный вопрос для ЕС» и европейцам следует «найти гарантии безопасности».

Ранее во Франции призвали «перестать быть посмешищами» и поддерживать Украину.