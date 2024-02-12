Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к прекратить оказывать поддержку Владимиру Зеленскому и начать переговоры по мирному урегулированию. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!» — написал Филиппо.

Он напомнил, что Вашингтон перестал выделять средства Украине, и теперь пытается переложить бремя ответственности на Евросоюз. В итоге Брюссель договорился о выделении €50 млрд Киеву, а теперь во Франции хотят создать так называемые «сбережения для Украины».

«Этого достаточно! Мы должны это прекратить и договориться о мире! Срочно!» — призвал политик.

До этого Филиппо призвал распустить Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией.

Кроме этого, он писал, что президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией. Также он уверен, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ.

Ранее во Франции призвали снять санкции с России, чтобы вернуть стране дешевый газ.