Байден не поддержал идею отставки главы Пентагона

Нынешний глава Белого дома Джо Байден не хочет отставки американского министра обороны Ллойда Остина. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Совсем нет», — ответил Кирби на вопрос о возможном беспокойстве Байдена тем, что на фоне проблем со здоровьем глава американского военного ведомства не сможет исполнять свои обязанности.

До этого стало известно, что Остин отменил поездку в Брюссель, где собирался принять участие в заседании контактной группы по Украине.

Шефа Пентагона госпитализировали в отделение интенсивной терапии медицинского центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Накануне стало известно, что, пока министр лежит в больнице, его обязанности будет исполнять заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

Накануне госпитализацию главы Пентагона сочли тяжелым ударом для США.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона.