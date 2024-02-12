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В бундестаге отметили «нехорошие настроения» на Украине

Замглавы бундестага Геринг-Эккардт: настроения на Украине уже нехорошие

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Emilio Morenatti/AP

Из-за задержки поставок с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения». К такому выводу после поездки в Киев пришла вице-президент бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.

«Я буду [еще] путешествовать по стране и Киеву, но мне совершенно ясно, что настроения в стране уже нехорошие», — сообщила Геринг-Эккардт.

Во время поездки политик планирует посетить два села в Черниговской области и Одессу, после чего направится в Молдавию.

Геринг-Эккардт призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию — крылатые ракеты Taurus. По ее словам, «речь идет и о нашей (Евросоюза. – ред.) безопасности».

12 февраля советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону негативно скажется на поставках помощи Киеву со стороны Запада.

Ранее в Киеве заявили, что ВСУ воюют своими силами без помощи Запада.

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