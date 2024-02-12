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Экс-генсек НАТО объяснил, как усилить санкции против РФ

Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал Запад смелее использовать активы РФ

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Ruslan Kaniuka/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Андерс Фог Расмуссен призвал страны Запада смелее использовать замороженные российские активы для нужд Украины. Об этом он написал в статье, опубликованной газетой Financial Times.

«Мы должны перестроить нашу политику санкций <…> Используйте замороженные российские активы для финансирования победы и восстановления Украины <…> западные лидеры должны преодолеть свою нерешительность в отношении использования замороженных российских активов для поддержки Украины», — считает Расмуссен.

По его словам, Западу нужно переориентироваться в нескольких областях. К примеру, он указал на необходимость ужесточить применение существующих санкций, «чтобы не допустить попадания западных компонентов в военно-промышленный комплекс России». Кроме того, как считает экс-генсек НАТО, санкции против тяжелой промышленности также нужно усилить.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэл Ферри утверждал, что Евросоюз добился прогресса в борьбе с обходом санкций против РФ третьими странами.

Ранее в МИД РФ рассказали о последствиях отказа ЕС от российского топлива.

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