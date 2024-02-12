Экс-генсек НАТО объяснил, как усилить санкции против РФ

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Андерс Фог Расмуссен призвал страны Запада смелее использовать замороженные российские активы для нужд Украины. Об этом он написал в статье, опубликованной газетой Financial Times.

«Мы должны перестроить нашу политику санкций <…> Используйте замороженные российские активы для финансирования победы и восстановления Украины <…> западные лидеры должны преодолеть свою нерешительность в отношении использования замороженных российских активов для поддержки Украины», — считает Расмуссен.

По его словам, Западу нужно переориентироваться в нескольких областях. К примеру, он указал на необходимость ужесточить применение существующих санкций, «чтобы не допустить попадания западных компонентов в военно-промышленный комплекс России». Кроме того, как считает экс-генсек НАТО, санкции против тяжелой промышленности также нужно усилить.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэл Ферри утверждал, что Евросоюз добился прогресса в борьбе с обходом санкций против РФ третьими странами.

Ранее в МИД РФ рассказали о последствиях отказа ЕС от российского топлива.