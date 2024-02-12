Отказ Европейского союза (ЕС) от импорта российских энергоресурсов привел к стагнации экономики в странах — членах регионального содружества. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при объединении Кирилл Логвинов, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что на протяжении нескольких кварталов подряд в государствах — участниках ЕС наблюдались «околонулевые темпы роста ВВП». Более того, после ввода антироссийских санкций европейские державы столкнулись с высокой инфляцией и оказались зависимы от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов.

«После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на «сухой паек». С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации», — подчеркнул Логвинов.

До этого агентство РИА Новости сообщило, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года региональное содружество приобрело 61 млрд кубометров американского СПГ. Общая стоимость топлива составила €66,7 млрд.

При этом в материале подчеркивалось, что без влияния антироссийский санкций Вашингтон заработал бы на таком сотрудничестве на €52,2 млрд меньше. До введения рестрикций США поставляли в ЕС всего по 1,25 млрд кубометров газа в месяц, получая за них €725 млн.

Ранее в МИД РФ заявили о связи между протестами европейских фермеров и прекращением поставок российских энергоресурсов в регион.