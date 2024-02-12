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Карлсон назвал Байдена «президентом не в своем уме» и похвалил Путина

Журналист Карлсон: я горюю, когда вижу, что президент Байден не в своем уме

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Amr Alfiky/Reuters

Журналист Такер Карлсон назвал американского лидера Джо Байдена «президентом не в своем уме», одновременно высоко оценив способности президента России Владимира Путина. Своим мнением он поделился во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция доступна на YouTube.

Отвечая на просьбу сравнить способности управления президентов США и России, Такер заявил, что «если бы это был бокс, медики отменили бы бой».

Журналист пояснил, что, хотя в США считается грубым говорить о здоровье лидера нации, со временем все равно «задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент». По словам Карлсона, он горюет об этом, однако «это не политическое наблюдение, а факт, который имеет доказательную базу».

Президент России Владимир Путин, напротив, произвел на него гораздо лучшее впечатление. Карлсон назвал его «очень способным», заявив, что «управлять страной, ужасно разносторонней в языковом, культурном, религиозном плане» чрезвычайно трудно, а у него это получается, «нравится вам это или нет».

12 февраля журналист Такер Карлсон заявил, что российский президент Владимир Путин, с которым он ранее сделал интервью, «хочет выйти» из конфликта на Украине.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву.

Ранее в Кремле заявили о рекордных рейтингах интервью Путина Карлсону.

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