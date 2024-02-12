Политолог раскрыл, останутся ли США в Ираке

Научный руководитель внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова Руслан Мамедов заявил, что США могут оставить ограниченный контингент в Ираке на фоне раскола политических элит в Багдаде по вопросу присутствия Соединенных Штатов в стране. Об этом политолог сообщил в интервью изданию «Лента.ру».

«Будет какой-то вариант, при котором США так или иначе очень ограниченно останутся», — считает политолог.

Он обратил внимание на отсутствие единой позиции в Ираке относительно необходимости для США оставить контингент на территории страны. По его словам, часть политических элит в Ираке радикально настроена против присутствия американцев, в то время как другая ратует за сохранение «статуса-кво».

Мамедов считает, что на фоне раскола политических элит в Багдаде будет «некий баланс», учитывающий интересы разных сторон.

До этого официальный представитель главнокомандующего Вооруженных сил Ирака Яхья Расул заявлял, что силы международной коалиции, возглавляемые США, вынуждают власти Ирака самым серьезным образом рассматривать вопрос о скорейшем прекращении ее миссии в стране.

По его словам, силы США неоднократно совершали действия, способные подорвать договоренности и начало диалога между Вашингтоном и Багдадом. Расул подчеркнул, что совершенная минувшей ночью атака беспилотника США в жилом районе иракской столицы свидетельствует о том, что коалиция не думает о жизнях мирного населения и международных законах.

Ранее США уничтожили командира группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.