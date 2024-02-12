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В МИД РФ сочли нелепыми обвинение во вмешательстве в демократические процессы

Захарова: попытки обвинить РФ во вмешательстве в демократические процессы нелепы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Очередные попытки обвинить РФ во вмешательстве в демократические процессы Евросоюза нелепы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала принятую 8 февраля Европарламентом антироссийскую резолюцию, в которой РФ обвинили во вмешательстве в «демократические процессы в ЕС».

«Что касается попыток обвинить Россию <…>, то они нелепы по определению», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание на отсутствие в ЕС «демократических норм и идеалов». По ее словам, европейские политики растоптали принципы защиты прав простых людей, верховенства закона и борьбы с различного рода злоупотреблениями.

Дипломат подчеркнула, что в Европе теперь поддерживают неонацизм и старательно не замечают унизительное положение нацменьшинств.

Накануне Захарова заявила, что немецкий канцлер Олаф Шольц «ослушался приказа США» и посмотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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