В МИД РФ сочли нелепыми обвинение во вмешательстве в демократические процессы

Очередные попытки обвинить РФ во вмешательстве в демократические процессы Евросоюза нелепы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала принятую 8 февраля Европарламентом антироссийскую резолюцию, в которой РФ обвинили во вмешательстве в «демократические процессы в ЕС».

«Что касается попыток обвинить Россию <…>, то они нелепы по определению», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание на отсутствие в ЕС «демократических норм и идеалов». По ее словам, европейские политики растоптали принципы защиты прав простых людей, верховенства закона и борьбы с различного рода злоупотреблениями.

Дипломат подчеркнула, что в Европе теперь поддерживают неонацизм и старательно не замечают унизительное положение нацменьшинств.

Накануне Захарова заявила, что немецкий канцлер Олаф Шольц «ослушался приказа США» и посмотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.