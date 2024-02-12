Песков рассказал о работе Путина в Кремле и закрытом обмене мнениями

Президент России Владимир Путин в течение 12 февраля будет работать из Кремля, в том числе именно оттуда он уже провел совещание по экономическим вопросам с членами кабинета министров. О графике главы государства и его планах на день рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин работает в Кремле. Он будет заниматься экономическими вопросами», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, на совещании обсуждались общие тренды в экономике и основные направления дальнейшего движения.

Пресс-секретарь уточнил, что после совещания «последует закрытый обмен мнениями» с участниками мероприятия.

На открытой части совещания по видеосвязи Путин рассказал об успехах в российской экономике. Президент сообщил, что в том числе в 2023 году экономика России росла быстрее среднемировых темпов.

При этом глава государства также уточнил, что специалисты близки к завершению полноценного шестилетнего плана социально-экономических действий по развитию страны.

В совещании участвовали глава правительства Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин. Также на мероприятии присутствовали представители экономического блока — министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее в Кремле рассказали о просьбах иностранных журналистов взять интервью у Путина.