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В Госдуме прокомментировали слова о размещении ядерного оружия в Польше

Депутат Госдумы Белик: ядерное оружие в Польше приблизит мировой конфликт

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Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что потенциальное размещение ядерного оружия на территории Польши приблизит мировой конфликт, чего Запад не хочет. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Появление… ядерного оружия в Польше станет крайней степенью приближения к глобальному конфликту», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что на сегодняшний день политические элиты в Польше показывают озлобленность и агрессию по отношению к РФ. Депутат также выразил уверенность в том, что «раздавать» ядерное оружие на Западе не станут, поскольку понимают последствия таких шагов.

До этого польский генерал в отставке Ярослав Крашевский заявил, что получение ядерного оружия, а вместе с тем статуса ядерной державы вполне реально для Варшавы в ближайшие несколько лет.

Он подчеркнул, что рассматривает как задачу на ближайшие годы получение Польшей ядерного арсенала.

Генерал предположил, что пересмотр ядерного баланса сил случится после завершения боевых действий на Украине. Военный также отметил, что Польше необходимо иметь ядерное оружие из-за усиления военной мощи России.

Ранее польский генерал рассказал, как отставка Залужного отразится на ВСУ.

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