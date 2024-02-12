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Стало известно, что отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ

Генерал Крашевский: отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного ударит по украинской армии. Его слова приводит сайт радиостанции RMF FM.

«Солдаты видели в Залужном настоящего лидера и его отставка будет влиять на их боевой дух», — рассказал Крашевский.

Он отметил, что отставка показала слабость властей.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии военачальника с должности главнокомандующего армией страны. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на указанном посту.

Газета The Washington Post сообщила, что уволенный Залужный отказался возглавить украинское дипломатическое представительство в Лондоне. По данным издания, он принял такое решение, так как должность посла считается гражданской.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.

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