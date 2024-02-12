Стало известно, что отставка Залужного ударит по боевому духу ВСУ

Польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного ударит по украинской армии. Его слова приводит сайт радиостанции RMF FM.

«Солдаты видели в Залужном настоящего лидера и его отставка будет влиять на их боевой дух», — рассказал Крашевский.

Он отметил, что отставка показала слабость властей.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии военачальника с должности главнокомандующего армией страны. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на указанном посту.

Газета The Washington Post сообщила, что уволенный Залужный отказался возглавить украинское дипломатическое представительство в Лондоне. По данным издания, он принял такое решение, так как должность посла считается гражданской.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.