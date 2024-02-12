Победивший на выборах в Финляндии Стубб высказался о перспективах страны в НАТО

Победивший на президентских выборах в Финляндии Александр Стубб назвал свою страну «активом безопасности» для НАТО, отметив, что хотел бы видеть Хельсинки в ядре Североатлантического альянса. Слова Стубба приводит агентство Bloomberg.

«Я хочу видеть Финляндию в ядре НАТО… Мы являемся поставщиком безопасности, а не потребителем. У нас нет ограничений на наше членство в НАТО. У нас одна из сильнейших систем обороны в Европе, и мы являемся активом безопасности в НАТО», — заявил он.

Ранее 55-летний бывший премьер-министр Финляндии, кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов, обогнав на несколько процентов своего оппонента. Стубб выступает за развитие отношений с НАТО и холодно относится к Москве.

Стубб обещал не брать трубку, если вдруг президент РФ Владимир Путин захочет позвонить и поздравить его с победой на выборах. Официально Стубб вступит в должность 1 марта.

Ранее МИД России обвинил Хельсинки в разрушении отношений с Москвой.