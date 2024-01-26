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МИД России обвинил Хельсинки в разрушении отношений с Москвой

МИД России: весь комплекс отношений РФ и Финляндии разрушен

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Максим Блинов/РИА Новости

В vинистерстве иностранных дел России заявили, что весь комплекс отношений между РФ и Финляндией в настоящее время полностью разрушен, вина за это лежит на финских властях. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время весь комплекс двусторонних российско-финляндских связей полностью разрушен», — заявили там.

Отмечается, что вина за это лежит на финской стороне.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация вышла из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Согласно документу, действие соглашения было прекращено 24 января. При этом Москва и Хельсинки подписали данный договор 13 апреля 2012 года.

В октябре 2023 года финские власти начали закрывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ из-за потока мигрантов. В период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года Хельсинки приостановил работу автомобильных пунктов пропуска, по истечении этого времени открыв два из них. Позднее они также были закрыты.

Ранее в Финляндии призвали разработать стратегию сдерживания России.

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