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В Польше указали на личные амбиции Зеленского при увольнении Залужного

Генерал Полько связал увольнение Залужного с личными амбициями Зеленского

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V_Zelenskiy_official/Telegram

Экс-командующий подразделением польского спецназа, генерал Роман Полько назвал очень плохой новостью для Украины увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, личные амбиции Владимира Зеленского в этом вопросе превысили государственные интересы, передает Do Rzeczy.

«Это очень плохая новость. Это решение говорит нам о том, что личные амбиции [Владимира Зеленского] превысили благие интересы государства», — заявил Полько.

По его словам, экс-главкому ВСУ «не только обладал огромной харизмой, но и пользовался уважением среди солдат».

«Но, к сожалению, так получилось, что политическая власть вмешалась, <…> отстранив его от командования», — посетовал польский военный.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на посту главкома.

Газета The Washington Post сообщила, что уволенный Залужный отказался возглавить украинское дипломатическое представительство в Лондоне. По данным издания, он принял такое решение, так как должность посла является гражданской.

Ранее в сети появилось первое фото Залужного после отставки.

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